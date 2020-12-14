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Уже более 30 тысяч украинцев подали заявки на "карантинные" 8 тыс. грн

Киев • УНН

 • 14440 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. После запуска регистрации на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина подали заявки уже более 33 тысяч украинцев. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает корреспондент УНН.

Уже более 30 тысяч украинцев подали заявки на "карантинные" 8 тыс. грн

“По состоянию на 16:00 мы имеем уже более 33 тысяч украинцев, успешно воспользовавшихся онлайн-услугой „единовременное пособие застрахованным лицам“. Хочу отметить, что с 11:00 утра... мы имеем очень высокую нагрузку и определенную нестабильность работы услуги. Подача заявления на получение единовременной материальной помощи доступна до 31 декабря... первая просьбы от нас — не пытаться получить услугу именно сегодня... У нас во время пиковых нагрузок было где-то 1000 заявителей в одну секунду — это действительно большой спрос”, — отметил он .

Напомним, с сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, услугой уже успели воспользоваться более 5 тысяч человек.

Через некоторое время в “Дие” зафиксировали задержки в работе из-за рекордное количество пользователей, не всем удавалось подать заявление на получение выплат.

Как ранее сообщалось в УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тысяч гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

Добавим, ранее правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступали руководители ряда облцентров и представители бизнеса. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продленно до 28 февраля.

Также добавим, что Министерство цифровой трансформации заявляло, что заплатит более миллиона гривен “белым хакерам”, которые смогут найти недостатки в приложении “Дия”.

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