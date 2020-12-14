Уже более 30 тысяч украинцев подали заявки на "карантинные" 8 тыс. грн

“По состоянию на 16:00 мы имеем уже более 33 тысяч украинцев, успешно воспользовавшихся онлайн-услугой „единовременное пособие застрахованным лицам“. Хочу отметить, что с 11:00 утра... мы имеем очень высокую нагрузку и определенную нестабильность работы услуги. Подача заявления на получение единовременной материальной помощи доступна до 31 декабря... первая просьбы от нас — не пытаться получить услугу именно сегодня... У нас во время пиковых нагрузок было где-то 1000 заявителей в одну секунду — это действительно большой спрос”, — отметил он .

Напомним, с сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, услугой уже успели воспользоваться более 5 тысяч человек.

Через некоторое время в “Дие” зафиксировали задержки в работе из-за рекордное количество пользователей, не всем удавалось подать заявление на получение выплат.

Как ранее сообщалось в УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тысяч гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

Добавим, ранее правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступали руководители ряда облцентров и представители бизнеса. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продленно до 28 февраля.

Также добавим, что Министерство цифровой трансформации заявляло, что заплатит более миллиона гривен “белым хакерам”, которые смогут найти недостатки в приложении “Дия”.