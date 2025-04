Трамп призначив нового генерального прокурора США

За його словами, генеральний прокурор США Білл Барр пішов “на канікули”.

“Щойно відбулася дуже приємна зустріч із генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші стосунки були дуже хорошими, він зробив видатну роботу! Відповідно до листа, Білл від’їжджає перед Різдвом, щоб провести канікули зі своєю сім’єю”, — заявив Трамп.

Він також повідомив, хто буде виконувати обов’язки Барра.

“Заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна особа, стане виконуючим обов’язки генерального прокурора. Високошанований Річард Доног’ю прийме обов’язки заступника генерального прокурора. Дякую всім!”, — написав Трамп.

Нагадаємо, під час судових позовів команди Трампа генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що ніяких серйозних порушень під час президентських виборів не було.

Як повідомляв УНН, в Колегії вибірників США підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена, який вже отримав 302 голоси вибірників з 270 необхідних для перемоги.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020