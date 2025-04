Трамп назначил нового генерального прокурора США

По его словам, генеральный прокурор США Билл Барр ушел “на каникулы”.

“Только что состоялась очень приятная встреча с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он сделал выдающуюся работу! Согласно письму, Билл уезжает перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей”, — заявил Трамп.

Он также сообщил, кто будет исполнять обязанности Барра.

“Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающаяся личность, станет исполняющим обязанности генерального прокурора. Высокочтимый Ричард Доногью примет обязанности заместителя генерального прокурора. Спасибо всем!”, — написал Трамп.

Напомним, во время судебных исков команды Трампа генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что никаких серьезных нарушений во время президентских выборов не было.

Как сообщал УНН, в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который уже получил 302 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

... Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020