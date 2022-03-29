Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості: через "Дію" вже можна подати заявку - Зеленський

Деталі

Для того, щоб побачити нову послугу, потрібно оновити мобільний застосунок.

"Від сьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії". Сам по собі функціонал у "Дії" достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", – сказав президент.

Також Зеленський додав, що за тиждень така послуга буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг.

Нагадаємо

У "Дії" знову доступна реєстрація бізнесу.