Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості: через "Дію" вже можна подати заявку - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення повідомив, що у державному порталі цифрових послуг "Дія" стало доступне подання заявок на відшкодування втрати житла внаслідок бойових дій, передає УНН.
Деталі
Для того, щоб побачити нову послугу, потрібно оновити мобільний застосунок.
"Від сьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії". Сам по собі функціонал у "Дії" достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", – сказав президент.
Також Зеленський додав, що за тиждень така послуга буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг.
Нагадаємо
У "Дії" знову доступна реєстрація бізнесу.