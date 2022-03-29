Государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости: через "Дію" уже можно подать заявку - Зеленский

Детали

Для того, чтобы увидеть новую услугу, нужно обновить мобильное приложение.

"С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дія". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дії". Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством. Главное - государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что через неделю такая услуга будет доступна и офлайн-в центрах предоставления административных услуг.

Напомним

В "Дії" снова доступна регистрация бизнеса.