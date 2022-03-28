У "Дії" знову доступна реєстрація бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У застосунку “Дія” знову доступна послуга реєстрації бізнесу, яку вимкнули 24 лютого через вторгнення рф. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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З початку війни реєстр вимкнули, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна подавати заявку на автоматичну реєстрацію ФОП.
"Для цього авторизуйтеся на порталі за посиланням. Заповніть онлайн-форму, перевірте та підтвердьте свої дані КЕП. Це займає 10 хвилин, і далі ваша заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, обробка займає менше ніж 2 секунди", — повідомив Федоров.
Нагадаємо
ФОПи знову можуть сплачувати податки в застосунку державних послуг "Дія".