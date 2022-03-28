В "Дии" вновь доступна регистрация бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В приложении “Дия” вновь доступна услуга регистрации бизнеса, которую отключили 24 февраля из-за вторжения рф. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.
Детали
С начала войны реестр выключили, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно подавать заявку на автоматическую регистрацию ФОП.
"Для этого авторизуйтесь на портале по ссылке. Заполните онлайн-форму, проверьте и подтвердите свои данные КЭП. Это занимает 10 минут, и далее ваше заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей, обработка занимает менее 2 секунд", — сообщил Федоров.
Напомним
ФОПы снова могут платить налоги в приложение государственных услуг "Дия".