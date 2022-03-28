В "Дии" вновь доступна регистрация бизнеса

Детали

С начала войны реестр выключили, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно подавать заявку на автоматическую регистрацию ФОП.

"Для этого авторизуйтесь на портале по ссылке. Заполните онлайн-форму, проверьте и подтвердите свои данные КЭП. Это занимает 10 минут, и далее ваше заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей, обработка занимает менее 2 секунд", — сообщил Федоров.

Напомним

ФОПы снова могут платить налоги в приложение государственных услуг "Дия".