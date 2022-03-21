ФОПи знову можуть сплачувати податки в "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. ФОПи знову можуть сплачувати податки в застосунку державних послуг "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінцифри.
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З початку вторгнення рф в Україну служби нацбезпеки від'єднали усі держреєстри, щоб захистити дані українців.
Разом із Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, які дотичні до податкових послуг.
Тепер ФОПи 1–3 групи без найманих працівників за допомогою спрощеної системи оподаткування знову можуть сплатити податки у застосунку "Дія".
Як сплатити податки ФОП через "Дію":
Нагадаємо
Єдиний державний демографічний реєстр знову під'єднали до "Дії". У застосунку підтягнуться закордонний паспорт чи ID-картка, якщо раніше вони зникли.