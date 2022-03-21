ФОПы снова могут платить налоги в "Дии"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. ФОПы снова могут уплачивать налоги в приложение государственных услуг "Дия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.
Детали
С начала вторжения рф в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.
Вместе с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, которые касаются налоговых услуг.
Теперь ФОП 1-3 группы без наемных работников с помощью упрощенной системы налогообложения снова могут уплатить налоги в приложении "Дия".
Как оплатить налоги ФОП через "Дию":
Напомним
Единый государственный демографический реестр снова подсоединили к "Дии". В приложении подтянутся загранпаспорт или ID-карта, если ранее они исчезли.