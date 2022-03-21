ФОПы снова могут платить налоги в "Дии"

Детали

С начала вторжения рф в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

Вместе с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, которые касаются налоговых услуг.

Теперь ФОП 1-3 группы без наемных работников с помощью упрощенной системы налогообложения снова могут уплатить налоги в приложении "Дия".

Как оплатить налоги ФОП через "Дию":

В приложении нажмите "Услуги", затем "Налоги ФОП";

Выберите "Уплата налогов и сборов";

Выберите налог и период, за который платите;

Нажмите "Оплатить".

Напомним

Единый государственный демографический реестр снова подсоединили к "Дии". В приложении подтянутся загранпаспорт или ID-карта, если ранее они исчезли.