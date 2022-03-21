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ФОПы снова могут платить налоги в "Дии"

ФОПы снова могут платить налоги в "Дии"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. ФОПы снова могут уплачивать налоги в приложение государственных услуг "Дия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

С начала вторжения рф в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

Вместе с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, которые касаются налоговых услуг.

Теперь ФОП 1-3 группы без наемных работников с помощью упрощенной системы налогообложения снова могут уплатить налоги в приложении "Дия".

Как оплатить налоги ФОП через "Дию":

  • В приложении нажмите "Услуги", затем "Налоги ФОП";
  • Выберите "Уплата налогов и сборов";
  • Выберите налог и период, за который платите;
  • Нажмите "Оплатить".

    • Напомним

    Единый государственный демографический реестр снова подсоединили к "Дии". В приложении подтянутся загранпаспорт или ID-карта, если ранее они исчезли.

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