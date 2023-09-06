Держава компенсувала підприємцям 126 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Цитата

“Майже 6 тисяч підприємців отримали від Уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО”, - повідомила Бережна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінреінтгерації розповіли, як переселенцям підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації

Вона також нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, - лише одна з комплексу заходів Уряду, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце. Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тисяч грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 вересня змінюються правила нарахування грошової допомоги ВПО: кого позбавлять виплат

Доповнення

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми - пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 червня майже тисяча переселенців подали заявку на отримання ваучера на навчання - Державний центр зайнятості