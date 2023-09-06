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Держава компенсувала підприємцям 126 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Держава компенсувала підприємцям 126 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Київ • УНН

 • 427574 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. З початку 2023 року держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу понад 10 тисяч ВПО, пише УНН з посиланням на заступника Міністра економіки України Тетяну Бережну.  

Цитата

“Майже 6 тисяч підприємців отримали від Уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО”, - повідомила Бережна.

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Вона також нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, - лише одна з комплексу заходів Уряду, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце. Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тисяч грн.

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Доповнення

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми - пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

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