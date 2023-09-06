Государство компенсировало предпринимателям 126 млн грн за трудоустройство внутренне перемещенных лиц

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“Почти 6 тысяч предпринимателей получили от правительства компенсацию с начала года за трудоустройство 10 300 украинцев, которые вынуждены были переехать из опасных регионов страны. Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти работу, чтобы иметь возможность обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать таких работников. В целом работодатели в этом году получили уже 126 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ”, - сообщила Бережная.

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Она также напомнила, что программа финансового стимулирования предпринимателей, которые берут на работу внутренних переселенцев, - лишь одна из комплекса мер Правительства, направленных на поддержку отдельных категорий граждан и улучшение ситуации на рынке труда.

В частности, бизнес также может получить компенсацию от государства за трудоустройство лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий, молодежи, в том числе на первое рабочее место. Кроме того, недавно была введена программа компенсации работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тысяч грн.

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Дополнение

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы - ускорить адаптацию людей, которые вынуждены были переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев.

В 2022 году программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

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