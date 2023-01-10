В Україні зросте сума компенсації за працевлаштування ВПО

Цитата

«Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб», - розповів Шмигаль.

Він також повідомив, що за минулий рік 1,8 млн українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму близько 53,5 млрд грн.

«Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми продовжили автоматично», - сказав Шмигаль.

Доповнення

З 5 травня 2022 року в Україні підприємці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, можуть отримати 6500 грн.

Уряд продовжив програму виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО.