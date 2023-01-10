В Украине вырастет сумма компенсации за трудоустройство ВПЛ

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«Важной составляющей поддержки ВПЛ компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили около 199 млн грн. Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации возрастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенные лица», - рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что за прошлый год 1,8 млн украинцев получили помощь от государства в качестве переселенцев на сумму около 53,5 млрд грн.

«Важно, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. А на этот год начисление помощи переселенцам мы продлили автоматически», – сказал Шмыгаль.

Дополнение

С 5 мая 2022 года в Украине предприниматели, которые будут нанимать внутри перемещенных лиц к себе на работу, могут получить 6500 грн.

Правительство продолжило программу выплат компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ.