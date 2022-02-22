Der Spiegel: Мінекономіки Німеччини вже призупинило сертифікацію "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Після рішення Федерального канцлера Олафа Шольца німецьке міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2", пише УНН з посиланням на Der Spiegel.
Цитата
"Міністерство економіки призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2", – написали журналісти, посилаючись на власні джерела.
Деталі
Повідомили, що федеральний міністр економіки Роберт Хабек у листі у вівторок вранці доручив підзвітному йому Федеральному мережевому агентству (BNetzA) відкликати сертифікат для оператора газопроводу.
Сьогодні канцлер Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".
Доповнення
Газопровід “Північний потік-2”, яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що у першій половині 2022 року жодного рішення не буде ухвалено.
На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
Так, Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік у розпалі.
Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.
Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.