Депутату Закарпатської облради Горвату, якого викрили на збуті деревини, обрали запобіжний захід: прокуратура планує оскаржити

Ужгородський міськрайонний суд обрав депутату Закарпатської облради Георгію Горвату, якого викрили на збуті деревини, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Прокуратура планує оскаржити запобіжний захід.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає УНН.

Закарпатська обласна прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби стосовно депутата Закарпатської облради, який підозрюється у збуті незаконних дерев. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 23.00 ночі до 06.00 ранку. Натомість, прокурор клопотав про домашній арешт із покладенням обов’язку не відлучатись із постійного місця проживання упродовж усієї доби