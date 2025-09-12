$41.310.10
Ексклюзив
09:11 • 3180 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 11523 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 10231 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 12283 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36238 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38650 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52027 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79719 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39950 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30985 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Депутату Закарпатської облради Горвату, якого викрили на збуті деревини, обрали запобіжний захід: прокуратура планує оскаржити

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Депутату Закарпатської облради Георгію Горвату, підозрюваному у збуті деревини, обрали нічний домашній арешт. Прокуратура планує оскаржити це рішення, наполягаючи на цілодобовому домашньому арешті.

Депутату Закарпатської облради Горвату, якого викрили на збуті деревини, обрали запобіжний захід: прокуратура планує оскаржити

Ужгородський міськрайонний суд обрав депутату Закарпатської облради Георгію Горвату, якого викрили на збуті деревини, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Прокуратура планує оскаржити запобіжний захід.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Закарпатська обласна прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби стосовно депутата Закарпатської облради, який підозрюється у збуті незаконних дерев. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 23.00 ночі до 06.00 ранку. Натомість, прокурор клопотав про домашній арешт із покладенням обов’язку не відлучатись із постійного місця проживання упродовж усієї доби

- йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради Георгію Горвату, який причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн. 

Павло Башинський

Кримінал та НП
Ужгород