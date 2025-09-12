Депутату Закарпатської облради Горвату, якого викрили на збуті деревини, обрали запобіжний захід: прокуратура планує оскаржити
Київ • УНН
Депутату Закарпатської облради Георгію Горвату, підозрюваному у збуті деревини, обрали нічний домашній арешт. Прокуратура планує оскаржити це рішення, наполягаючи на цілодобовому домашньому арешті.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Закарпатська обласна прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби стосовно депутата Закарпатської облради, який підозрюється у збуті незаконних дерев. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 23.00 ночі до 06.00 ранку. Натомість, прокурор клопотав про домашній арешт із покладенням обов’язку не відлучатись із постійного місця проживання упродовж усієї доби
Нагадаємо
Прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради Георгію Горвату, який причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн.