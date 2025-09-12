Депутату Закарпатского облсовета Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, избрали меру пресечения: прокуратура планирует обжаловать
Киев • УНН
Депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату, подозреваемому в сбыте древесины, избрали ночной домашний арест. Прокуратура планирует обжаловать это решение, настаивая на круглосуточном домашнем аресте.
Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Закарпатская областная прокуратура обжалует меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток в отношении депутата Закарпатского облсовета, который подозревается в сбыте незаконных деревьев. Постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 23.00 ночи до 06.00 утра. Вместо этого, прокурор ходатайствовал о домашнем аресте с возложением обязанности не отлучаться с постоянного места жительства в течение всех суток
Напомним
Прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета Георгию Горвату, который причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн.