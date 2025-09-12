$41.310.10
Эксклюзив
09:11 • 2974 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 11025 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 9942 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 12046 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36011 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38529 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51935 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79462 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39927 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30964 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Депутату Закарпатского облсовета Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, избрали меру пресечения: прокуратура планирует обжаловать

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату, подозреваемому в сбыте древесины, избрали ночной домашний арест. Прокуратура планирует обжаловать это решение, настаивая на круглосуточном домашнем аресте.

Депутату Закарпатского облсовета Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, избрали меру пресечения: прокуратура планирует обжаловать

Ужгородский горрайонный суд избрал депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Закарпатская областная прокуратура обжалует меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток в отношении депутата Закарпатского облсовета, который подозревается в сбыте незаконных деревьев. Постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 23.00 ночи до 06.00 утра. Вместо этого, прокурор ходатайствовал о домашнем аресте с возложением обязанности не отлучаться с постоянного места жительства в течение всех суток

- говорится в сообщении. 

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета Георгию Горвату, который причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Ужгород