Депутату Закарпатского облсовета Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, избрали меру пресечения: прокуратура планирует обжаловать

Ужгородский горрайонный суд избрал депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату, которого разоблачили на сбыте древесины, меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Закарпатская областная прокуратура обжалует меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток в отношении депутата Закарпатского облсовета, который подозревается в сбыте незаконных деревьев. Постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 23.00 ночи до 06.00 утра. Вместо этого, прокурор ходатайствовал о домашнем аресте с возложением обязанности не отлучаться с постоянного места жительства в течение всех суток - говорится в сообщении.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета Георгию Горвату, который причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн.