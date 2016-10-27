Депутати на Буковині розглянули питання масового отруєння дітей у школі №41
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час сесії Чернівецької міської ради депутати розглянули ситуацію, що склалася у школі №41. Там від початку тижня захворіло кілька десятків учнів. Про це УНН повідомили у Чернівецькій міськраді.
"Сьогодні депутати розглядали питання отруєння дітей у школі № 41. На зараз відповідні служби розпочали у школі перевірку та закрили харчоблок ", - розповіли у міськраді.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.