Депутаты на Буковине рассмотрели вопрос массового отравления детей в школе №41
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время сессии Черновицкого городского совета депутаты рассмотрели ситуацию в школе №41. Там с начала недели заболели несколько десятков учеников. Об этом УНН сообщили в Черновицком горсовете.
"Сегодня депутаты рассматривали вопрос отравления детей в школе № 41. Сейчас соответствующие службы начали в школе проверку и закрыли пищеблок", - рассказали в горсовете.
Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.