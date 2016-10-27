Депутаты на Буковине рассмотрели вопрос массового отравления детей в школе №41

"Сегодня депутаты рассматривали вопрос отравления детей в школе № 41. Сейчас соответствующие службы начали в школе проверку и закрыли пищеблок", - рассказали в горсовете.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.