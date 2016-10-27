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15 марта, 19:03 • 115850 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168656 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139237 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Депутаты на Буковине рассмотрели вопрос массового отравления детей в школе №41

Депутаты на Буковине рассмотрели вопрос массового отравления детей в школе №41

Киев • УНН

 • 7752 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время сессии Черновицкого городского совета депутаты рассмотрели ситуацию в школе №41. Там с начала недели заболели несколько десятков учеников. Об этом УНН сообщили в Черновицком горсовете.

"Сегодня депутаты рассматривали вопрос отравления детей в школе № 41. Сейчас соответствующие службы начали в школе проверку и закрыли пищеблок", - рассказали в горсовете.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

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