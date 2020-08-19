Депутати можуть оскаржити рішення НСТУ про недопуск хлопчика на дитяче Євробачення - Матіос

“Дитина, яка співає про партизанський загін на території сучасної Молдови, яка точно не є Радянським Союзом - це є нонсенс, коли її звинувачують в якісь політичній заангажованості… Замість того, щоб давати депутатський запит - просто можна, будучи народним обранцем, звернувшись до звичайного… законно діючого Окружного адміністративного суду і оскаржити положення. Яке придумано, прописано, членами наглядової ради НСТУ”, - сказав Анатолій Матіос.

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