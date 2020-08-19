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Депутати можуть оскаржити рішення НСТУ про недопуск хлопчика на дитяче Євробачення - Матіос

Депутати можуть оскаржити рішення НСТУ про недопуск хлопчика на дитяче Євробачення - Матіос

Київ • УНН

 • 23857 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Народні обранці можуть звернутись до Окружного адміністративного суду міста Києва і оскаржити рішення НСТУ про недопуск 12-річного волинянина Максима Ткачука до відбору на конкурс "Дитяче Євробачення-2020". Про це сказав колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Дитина, яка співає про партизанський загін на території сучасної Молдови, яка точно не є Радянським Союзом - це є нонсенс, коли її звинувачують в якісь політичній заангажованості… Замість того, щоб давати депутатський запит - просто можна, будучи народним обранцем, звернувшись до звичайного… законно діючого Окружного адміністративного суду і оскаржити положення. Яке придумано, прописано, членами наглядової ради НСТУ”, - сказав Анатолій Матіос.

Нагадаємо, в Україні знову скандал з Євробаченням та РФ: хлопчика не пустили на конкурс.

Українські Національні Новини

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