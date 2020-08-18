В Україні знову скандал з Євробаченням та РФ: хлопчика не пустили на конкурс

"Максим Ткачук, волинський школяр 12 років, сирота, взяв участь в конкурсі “Stars of the Albion”, в Лондоні з піснею “Смуглянка”. Переміг. Це було в лютому-березні 20-го року. Його бабуся подала документи на конкурс Дитяче Євробачення, де не вказала участь в лондонському конкурсі“, — повідомив Аласанія.

Він нагадав, що за правилами дитячого Євробачення, зокрема, “учасник гарантує, що не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора”.

“Конкурс "Stars of the Albion“, 28.02.2020 - 01.03.2020 був співорганизований конторою "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне“. Ця організація є органом виконавчої влади РФ. Правила порушено. Участь в Євробачені скасовано”, — відзначив Аласанія.

Додамо, в Україні не вперше скандал, пов'язаний з РФ та Євробаченням. Так, українська співачка Maruv, переможниця нацвідбору Євробачення-2019, не взяла участі у конкурсі на тлі того, що активно гастролювала в Росії останнім часом.