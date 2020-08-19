Депутаты могут обжаловать решение НСТУ о недопуске мальчика на детское Евровидение - Матиос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70628 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97568 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123210 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105322 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125151 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100660 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101563 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103766 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101866 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Депутаты могут обжаловать решение НСТУ о недопуске мальчика на детское Евровидение - Матиос

Депутаты могут обжаловать решение НСТУ о недопуске мальчика на детское Евровидение - Матиос

Киев  •  УНН

 • 23854 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Народные избранники могут обратиться в Окружной административный суд города Киева и обжаловать решение НСТУ о недопуске 12-летнего Максима Ткачука из Волыни к отбору на конкурс "Детское Евровидение-2020". Об этом сказал бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Ребенок, который поет о партизанском отряде на территории современной Молдовы, которая точно не является Советским Союзом - это нонсенс, когда его обвиняют в какиой-то политической ангажированности... Вместо того, чтобы давать депутатский запрос - просто можно, будучи народным избранником, обратившись в обычный... законно действующий Окружной административный суд и обжаловать положение. Которое придумано, прописано, членами наблюдательного совета НСТУ", - сказал Анатолий Матиос.

Напомним, в Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс.

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