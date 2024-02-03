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День жінки-лікаря, День боротьби із ненормативною лексикою. Що ще можна відзначити третього лютого

День жінки-лікаря, День боротьби із ненормативною лексикою. Що ще можна відзначити третього лютого

Київ • УНН

 • 32816 перегляди

Саме третього лютого 1821 року народилася Елізабет Блеквелл, на честь якої і запроваджене ця подія. Дівчина з дитинства мріяла стати лікарем. Але через існуючи на той час стереотипи, вона довгий час не могла отримати професійну медичну освіту

Сьогодні, третього лютого, відзначається День жінки-лікаря, пише УНН.

Саме третього лютого 1821 року народилася Елізабет Блеквелл, на честь якої і запроваджене ця подія.

Дівчина з дитинства мріяла стати лікарем. Але через існуючи на той час стереотипи, вона довгий час не могла отримати професійну медичну освіту. У 1849 році вона отримала диплом медичного коледжу.

У 1869 році Елізабет відкрила практику в Лондоні, постійно продовжуючи боротьбу за права жінок у медичній професії. 1874 року їй вдалося заснувати медичну школу для жінок.

Блеквелл є автором численних медичних статей та книг на тему профілактики, гігієни та санітарії. Вона також переймалася проблемою планування сім’ї, нормами медичної етики та християнської моралі в медицині.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня боротьби із ненормативною лексикою.

Ненормативна лексика існує в кожній мові, люди використовують її для словесного вираження агресії. Лайливі слова заважають грамотному і культурному мовленню, а ще сигналізують про психологічні проблеми. Негативні слова примножують негатив у нашому житті.

Ще 3 лютого – це День годування птахів. Подія була започаткована у США і досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу. Її мета – нагадати людям про необхідність взимку підгодовувати птахів.

Усім, хто має бажання долучитися до цієї події необхідно всього лише самотужки змайструвати годівничку для птахів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Анни Пророчиці.

Анна була вдовою та вела праведне життя. За переказом, коли їй було 84 роки Марія та Йосип принесли маленького Ісуса до храму, вона взяла на руки, та проголосила, що це майбутній Месія.

Іменини 3 лютого святкують Анна, Семен, Дмитро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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