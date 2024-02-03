День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля
Киев • УНН
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование
Сегодня, третьего февраля, отмечается День женщины-врача, пишет УНН.
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие.
Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших на то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование. В 1849 году она получила диплом медицинского колледжа.
В 1869 году Элизабет открыла практику в Лондоне, постоянно продолжая борьбу за права женщин в медицинской профессии. В 1874 году ей удалось основать медицинскую школу для женщин.
Блэквелл является автором многочисленных медицинских статей и книг на тему профилактики, гигиены и санитарии. Она также занималась проблемой планирования семьи, нормами медицинской этики и христианской морали в медицине.
Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня борьбы с ненормативной лексикой.
Ненормативная лексика существует в каждом языке, люди используют ее для словесного выражения агрессии. Ругательные слова мешают грамотной и культурной речи, а еще сигнализируют о психологических проблемах. Негативные слова приумножают негатив в нашей жизни.
Еще 3 февраля - это День кормления птиц. Событие было основано в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира. Его цель - напомнить людям о необходимости зимой подкармливать птиц.
Всем, кто имеет желание приобщиться к этому событию необходимо всего лишь самостоятельно смастерить кормушку для птиц.
По церковному календарю сегодня День памяти Анны Пророчицы.
Анна была вдовой и вела праведную жизнь. По преданию, когда ей было 84 года Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в храм, она взяла на руки, и провозгласила, что это будущий Мессия.
Именины 3 февраля празднуют Анна, Семен, Дмитрий.
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование
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