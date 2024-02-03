День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

Сегодня, третьего февраля, отмечается День женщины-врача, пишет УНН.

Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие.

Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших на то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование. В 1849 году она получила диплом медицинского колледжа.

В 1869 году Элизабет открыла практику в Лондоне, постоянно продолжая борьбу за права женщин в медицинской профессии. В 1874 году ей удалось основать медицинскую школу для женщин.

Блэквелл является автором многочисленных медицинских статей и книг на тему профилактики, гигиены и санитарии. Она также занималась проблемой планирования семьи, нормами медицинской этики и христианской морали в медицине.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня борьбы с ненормативной лексикой.

Ненормативная лексика существует в каждом языке, люди используют ее для словесного выражения агрессии. Ругательные слова мешают грамотной и культурной речи, а еще сигнализируют о психологических проблемах. Негативные слова приумножают негатив в нашей жизни.

Еще 3 февраля - это День кормления птиц. Событие было основано в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира. Его цель - напомнить людям о необходимости зимой подкармливать птиц.

Всем, кто имеет желание приобщиться к этому событию необходимо всего лишь самостоятельно смастерить кормушку для птиц.

По церковному календарю сегодня День памяти Анны Пророчицы.

Анна была вдовой и вела праведную жизнь. По преданию, когда ей было 84 года Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в храм, она взяла на руки, и провозгласила, что это будущий Мессия.

Именины 3 февраля празднуют Анна, Семен, Дмитрий.