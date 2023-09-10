День танкістів: на яких танках українські бійці починали війну, на яких будуть гнати ворога з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні, у другу неділю вересня, в Україні відзначається День танкістів. Подія була започаткована у 1997 році, згідно указу президента, пише УНН.
Бронетанкові війська є частиною Сухопутних військ ЗСУ.
Не в останню чергу, саме завдяки самовідданості українських танкістів у перші дні повномасштабного російського вторгнення, вдалося зупинити ворожі колони.
Танкові війська України на момент російського вторгнення
Основною ударною силою бронетанкових військ України на момент російського вторгнення був танк Т-64 та його різноманітні модифікації, основною з яких є Т-64БМ “Булат”. Також були танки Т-72 та його модифікації. Хоча, за оцінками багатьох експертів, цей танк поступається за своїми характеристиками Т-64.
Так само оцінками експертів, на момент російського вторгнення у лавах ЗСУ було більше 850 бойових танків, ще 300 — знаходилися у резерві.
Лише станом на січень цього року, було захоплено більше 500 російських танків, більша частина з яких вже відремонтована та бере участь у бойових діях. Серед них і танки Т-90.
Танкова коаліція
Ключовим моментом у поповнені танкового парку ЗСУ стало створення танкової коаліції.
Спершу Україна отримала від країн Східної Європи модернізовані танки Т-72. Згодом розпочалася робота з отримання сучасних західних танків.
Нині українські бійці воюють на німецьких танках Leopard різних модифікацій, британських Challenger 2. Найближчим часом українські бронетанкові війська поповнять американські танки Abrams.
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