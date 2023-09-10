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День танкистов: на каких танках украинские бойцы начинали войну, на каких будут гнать врага из Украины

Киев • УНН

 • 430916 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня, во второе воскресенье сентября, в Украине отмечается День танкистов. Событие было основано в 1997 году, согласно указу президента, пишет УНН.

Бронетанковые войска являются частью Сухопутных войск ВСУ.
Не в последнюю очередь, именно благодаря самоотверженности украинских танкистов в первые дни полномасштабного российского вторжения, удалось остановить вражеские колонны.

Танковые войска Украины на момент российского вторжения

Основной ударной силой бронетанковых войск Украины на момент российского вторжения был танк Т-64 и его различные модификации, основной из которых является Т-64БМ “Булат”. Также были танки Т-72 и его модификации. Хотя, по оценкам многих экспертов, этот танк уступает по своим характеристикам Т-64.

Так же оценкам экспертов, на момент российского вторжения в рядах ВСУ было более 850 боевых танков, еще 300 — находились в резерве.

Только по состоянию на январь этого года, было захвачено более 500 российских танков, большая часть из которых уже отремонтирована и участвует в боевых действиях. Среди них и танки Т-90.

Танковая коалиция

Ключевым моментом в пополнении танкового парка ВСУ стало создание танковой коалиции.

Сначала Украина получила от стран Восточной Европы модернизированные танки Т-72. Впоследствии началась работа по получению современных западных танков.

Сейчас украинские бойцы воюют на немецких танках Leopard различных модификаций, британских Challenger 2. В ближайшее время украинские бронетанковые войска пополнят американские танки Abrams.

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