День танкистов: на каких танках украинские бойцы начинали войну, на каких будут гнать врага из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня, во второе воскресенье сентября, в Украине отмечается День танкистов. Событие было основано в 1997 году, согласно указу президента, пишет УНН.
Бронетанковые войска являются частью Сухопутных войск ВСУ.
Не в последнюю очередь, именно благодаря самоотверженности украинских танкистов в первые дни полномасштабного российского вторжения, удалось остановить вражеские колонны.
Танковые войска Украины на момент российского вторжения
Основной ударной силой бронетанковых войск Украины на момент российского вторжения был танк Т-64 и его различные модификации, основной из которых является Т-64БМ “Булат”. Также были танки Т-72 и его модификации. Хотя, по оценкам многих экспертов, этот танк уступает по своим характеристикам Т-64.
Так же оценкам экспертов, на момент российского вторжения в рядах ВСУ было более 850 боевых танков, еще 300 — находились в резерве.
Только по состоянию на январь этого года, было захвачено более 500 российских танков, большая часть из которых уже отремонтирована и участвует в боевых действиях. Среди них и танки Т-90.
Танковая коалиция
Ключевым моментом в пополнении танкового парка ВСУ стало создание танковой коалиции.
Сначала Украина получила от стран Восточной Европы модернизированные танки Т-72. Впоследствии началась работа по получению современных западных танков.
Сейчас украинские бойцы воюют на немецких танках Leopard различных модификаций, британских Challenger 2. В ближайшее время украинские бронетанковые войска пополнят американские танки Abrams.
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