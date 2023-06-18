День фермера в Україні, День дитячого футболу. Що ще можна відзначити 19 червня

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 13177 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 17402 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27570 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98982 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 171068 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 177401 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138706 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137048 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87523 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94180 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12668 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16283 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20222 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21003 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15797 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 13177 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 177401 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236324 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384636 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14573 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19683 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36034 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32457 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138706 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

День фермера в Україні, День дитячого футболу. Що ще можна відзначити 19 червня

Київ • УНН

 • 1743566 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня в Україні відзначається День фермера. Свято було встановлене у 2020 році на честь того, що саме 19 червня 2003 року український парламент прийняв закон про фермерство, пише УНН.

День фермера в Україні, День дитячого футболу. Що ще можна відзначити 19 червня

19 червня – це Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

За час повномасштабного вторгнення, згідно офіційної статистики, жертвами сексуальних злочинів з боку російських окупантів стали близько 200 мирних мешканців України, серед яких – 13 неповнолітніх.

Ще сьогодні Всесвітній день дитячого футболу, який у 2001 році був започаткований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді.

У третій понеділок червня, який цього року припадає на 19-те число, відзначається Всесвітній день мотоцикліста. Виник у 1992 році як флешмоб з поїздок на роботу саме цим видом транспорту.

Ще 19 червня можна відзначити Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію, Міжнародний день коробки, Всесвітній день прогулянки.

За церковним календарем 19 червня це День пам’яті Іларіона Сповідника та Віссаріона, чудотворця Єгипетського.

Вважається, що Іларіон Сповідник був ігуменом у Далматській обителі. Мав дар виганяти бісів. Через переслідування християн його декілька разів кидали до темниці та піддавали тортурам. Коли гоніння на християн припинилися, повернувся до обителі та помер у глибокій старості.

Віссаріон жив у 4-5 столітті. Був ченцем, вів аскетичний спосіб життя та прийняв обітницю мовчання. За це, як вважається Господь, наділив його даром чудотворення – Віссаріон міг робити морську воду придатною до пиття та викликати дощі під час засухи..

Іменини 19 червня святкують Іларіон, Георгій, Ростислав, Софія, Юліана.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35