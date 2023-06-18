День фермера в Україні, День дитячого футболу. Що ще можна відзначити 19 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня в Україні відзначається День фермера. Свято було встановлене у 2020 році на честь того, що саме 19 червня 2003 року український парламент прийняв закон про фермерство, пише УНН.
19 червня – це Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.
За час повномасштабного вторгнення, згідно офіційної статистики, жертвами сексуальних злочинів з боку російських окупантів стали близько 200 мирних мешканців України, серед яких – 13 неповнолітніх.
Ще сьогодні Всесвітній день дитячого футболу, який у 2001 році був започаткований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді.
У третій понеділок червня, який цього року припадає на 19-те число, відзначається Всесвітній день мотоцикліста. Виник у 1992 році як флешмоб з поїздок на роботу саме цим видом транспорту.
Ще 19 червня можна відзначити Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію, Міжнародний день коробки, Всесвітній день прогулянки.
За церковним календарем 19 червня це День пам’яті Іларіона Сповідника та Віссаріона, чудотворця Єгипетського.
Вважається, що Іларіон Сповідник був ігуменом у Далматській обителі. Мав дар виганяти бісів. Через переслідування християн його декілька разів кидали до темниці та піддавали тортурам. Коли гоніння на християн припинилися, повернувся до обителі та помер у глибокій старості.
Віссаріон жив у 4-5 столітті. Був ченцем, вів аскетичний спосіб життя та прийняв обітницю мовчання. За це, як вважається Господь, наділив його даром чудотворення – Віссаріон міг робити морську воду придатною до пиття та викликати дощі під час засухи..
Іменини 19 червня святкують Іларіон, Георгій, Ростислав, Софія, Юліана.