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День фермера в Украине, День детского футбола. Что еще можно отметить 19 июня

Киев • УНН

 • 1743565 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня в Украине отмечается День фермера. Праздник был установлен в 2020 году в честь того, что именно 19 июня 2003 года украинский парламент принял закон о фермерстве, пишет УНН.

День фермера в Украине, День детского футбола. Что еще можно отметить 19 июня

19 июня – это Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

За время полномасштабного вторжения, согласно официальной статистике, жертвами сексуальных преступлений со стороны российских оккупантов стали около 200 мирных жителей Украины, среди которых – 13 несовершеннолетних.

Еще сегодня Всемирный день детского футбола, который в 2001 году был учрежден Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам детей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

В третий понедельник июня, который в этом году приходится на 19-е число, отмечается Всемирный день мотоциклиста. Возник в 1992 году как флешмоб по поездкам на работу именно этим видом транспорта.

Еще 19 июня можно отметить Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии, Международный день коробки, Всемирный день прогулки.

По церковному календарю 19 июня это День памяти Илариона Исповедника и Виссариона, чудотворца Египетского.

Считается, что Иларион Исповедник был игуменом в Далматской обители. Обладал даром изгонять бесов. Из-за преследования христиан его несколько раз бросали в темницу и подвергали пыткам. Когда гонения на христиан прекратились, вернулся в обитель и умер в глубокой старости.

Виссарион жил в 4-5 веке. Был монахом, вел аскетический образ жизни и принял обет молчания. За это, как считается Господь, наделил его даром чудотворения – Виссарион мог делать морскую воду пригодной для питья и вызывать дожди во время засухи.

Именины 19 июня празднуют Илларион, Георгий, Ростислав, София, Юлиана.

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