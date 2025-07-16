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Financial Times

День бухгалтера і аудитора України, Міжнародний день драг-культури, День PR-фахівця: що відзначають 16 липня

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора, а у світі – День PR-фахівця, Міжнародний день драг-культури, День хот-дога та Всесвітній день змій. Також цього дня вшановують пам'ять святого мученика Атеногена.

День бухгалтера і аудитора України, Міжнародний день драг-культури, День PR-фахівця: що відзначають 16 липня

Сьогодні, 16 липня, в Україні святкують своє професійне свято бухгалтери та аудитори, а у світі відзначають День PR-фахівця, Міжнародний день драг-культури, а любителі перекусити можуть приєднатися до святкування Дня хот-дога, пише УНН

Деталі 

Міжнародний день драг-культури

Міжнародний день драг-культури, що відзначається щорічно 16 липня, був створений, щоб відзначити та пролити світло на культуру драг у всьому світі. Цей день має на меті висвітлити еволюцію драгу від маргіналізованої форми вираження до більш масової форми мистецтва.

Мета цього дня - підкреслити важливість та вплив драг-культури на суспільство, відзначити яскравість та креативність, що вона приносить. Драг-культура - це форма самовираження, яка часто включає в себе створення яскравих образів за допомогою костюмів, макіяжу, перук та акторської гри.

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День PR-фахівця

16 липня кожного року відзначається Всесвітній день PR-фахівця (World PR Day). Цей день присвячено визнанню та святкуванню зв’язків з громадськістю та комунікацій як професії, просуванню єдиного глобального порядку денного для покращення розуміння та ефективного використання PR у світі.

PR-спеціаліст – сучасна професія, яка полягає в умінні створювати імідж та правильно презентувати бренди, політичних діячів, бізнесменів, артистів, спортсменів тощо. До завдань PR-фахівця належить знаходження потрібних контактів, ведення переговорів, організація прес-конференцій, налагодження комунікації між бізнесом (особистістю) і цільовою аудиторією та багато іншого.

День хот-дога

Третьої липневої середи США відзначають національне свято – День хот-дога, започатковане Торговельною Палатою США у 1957 році.

Хот-дог називають національною стравою США, хоча, насправді, це не зовсім так. Булочки із сосискою всередині почали подавати відвідувачам трактирів та ярмарків у Німеччині наприкінці ХV століття.

Саме німецькі переселенці у другій половині ХІХ століття завезли хот-доги до США, де вони стали культовою стравою та одним із символів фаст-фуду.

Середньостатистичний американець за рік з’їдає 60 хот-догів. Рекорд із поїдання хот-догів належить Джоі Чеснату – чоловік з’їв 69 булочок з сосискою за десять хвилин.  

Найдорожчий хот-дог був проданий за дві тисячі доларів.

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Всесвітній день змій

Також 16 липня відзначається Всесвітній день змій. Важлива екологічна подія, покликана привернути увагу людства до необхідності збереження різноманіття популяції змій на Землі. 

Важливість змій для балансу екосистеми планети полягає у тому, що вони регулюють популяцію комах, дрібних земноводних тварин та ссавців.

Найбільшою отруйною змією у світі є королівська кобра, довжина якої може сягати 6-ти метрів, а найбільш неотруйною - сітчастий пітон. Він може вирости до 12-ти метрів у довжину.

Від укусів змій з весни 20 постраждалих, серед них - п'ятеро дітей: де найбільше03.07.25, 11:38 • 1548 переглядiв

День бухгалтера і аудитора України

Щороку починаючи з 2004 року в Україні відзначається День бухгалтера і аудитора України, яке було встановлене за значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки. 

Також цього дня 1998 року Верховною Радою було ухвалено закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 

Потреба в обліку прибутків та видатків з’явилася у найдавніші часи, коли люди спершу обмінювали певні товари та ресурси, а згодом почали продавати та купувати їх.

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Церковне свято 

За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого мученика Атеногена та 10 його учнів.

Атеноген був проповідником, богословом та єпископом у місті Севастія в Малій Азії.

Під час посилення гонінь на християн, за наказом місцевого правителя Атиногена та його учнів схопили та наказали принести жертву язичницьким богам. Єпископ і учні відмовилися це зробити. Їх довго та жорстоко катували, а потім стратили.

Павло Башинський

Павло Башинський

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