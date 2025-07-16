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День бухгалтера и аудитора Украины, Международный день дрэг-культуры, День PR-специалиста: что отмечают 16 июля

Киев • УНН

 • 522 просмотра

16 июля в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора, а в мире – День PR-специалиста, Международный день дрэг-культуры, День хот-дога и Всемирный день змей. Также в этот день чтят память святого мученика Афиногена.

День бухгалтера и аудитора Украины, Международный день дрэг-культуры, День PR-специалиста: что отмечают 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Украине отмечают свой профессиональный праздник бухгалтеры и аудиторы, а в мире отмечают День PR-специалиста, Международный день дрэг-культуры, а любители перекусить могут присоединиться к празднованию Дня хот-дога, пишет УНН

Детали 

Международный день дрэг-культуры

Международный день дрэг-культуры, отмечаемый ежегодно 16 июля, был создан, чтобы отметить и пролить свет на культуру дрэг во всем мире. Этот день имеет целью осветить эволюцию дрэга от маргинализированной формы выражения до более массовой формы искусства.

Цель этого дня - подчеркнуть важность и влияние дрэг-культуры на общество, отметить яркость и креативность, которую она приносит. Дрэг-культура - это форма самовыражения, которая часто включает в себя создание ярких образов с помощью костюмов, макияжа, париков и актерской игры.

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День PR-специалиста

16 июля каждого года отмечается Всемирный день PR-специалиста (World PR Day). Этот день посвящен признанию и празднованию связей с общественностью и коммуникаций как профессии, продвижению единой глобальной повестки дня для улучшения понимания и эффективного использования PR в мире.

PR-специалист – современная профессия, которая заключается в умении создавать имидж и правильно презентовать бренды, политических деятелей, бизнесменов, артистов, спортсменов и т.д. В задачи PR-специалиста входит нахождение нужных контактов, ведение переговоров, организация пресс-конференций, налаживание коммуникации между бизнесом (личностью) и целевой аудиторией и многое другое.

День хот-дога

В третью июльскую среду США отмечают национальный праздник – День хот-дога, учрежденный Торговой Палатой США в 1957 году.

Хот-дог называют национальным блюдом США, хотя, на самом деле, это не совсем так. Булочки с сосиской внутри начали подавать посетителям трактиров и ярмарок в Германии в конце XV века.

Именно немецкие переселенцы во второй половине XIX века завезли хот-доги в США, где они стали культовым блюдом и одним из символов фаст-фуда.

Среднестатистический американец за год съедает 60 хот-догов. Рекорд по поеданию хот-догов принадлежит Джои Чеснату – мужчина съел 69 булочек с сосиской за десять минут.  

Самый дорогой хот-дог был продан за две тысячи долларов.

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Всемирный день змей

Также 16 июля отмечается Всемирный день змей. Важное экологическое событие, призванное привлечь внимание человечества к необходимости сохранения разнообразия популяции змей на Земле. 

Важность змей для баланса экосистемы планеты заключается в том, что они регулируют популяцию насекомых, мелких земноводных животных и млекопитающих.

Самой большой ядовитой змеей в мире является королевская кобра, длина которой может достигать 6-ти метров, а самой неядовитой - сетчатый питон. Он может вырасти до 12-ти метров в длину.

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День бухгалтера и аудитора Украины

Ежегодно начиная с 2004 года в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора Украины, который был установлен за значительный вклад работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, рост национальной экономики. 

Также в этот день 1998 года Верховной Радой был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". 

Потребность в учете доходов и расходов появилась в древнейшие времена, когда люди сначала обменивали определенные товары и ресурсы, а затем начали продавать и покупать их.

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Церковный праздник 

По церковному календарю сегодня день памяти святого мученика Афиногена и 10 его учеников.

Афиноген был проповедником, богословом и епископом в городе Севастия в Малой Азии.

Во время усиления гонений на христиан, по приказу местного правителя Афиногена и его учеников схватили и приказали принести жертву языческим богам. Епископ и ученики отказались это сделать. Их долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Павел Башинский

Павел Башинский

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