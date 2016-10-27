Демонстраційні заїзди екіпажів патрульної поліції відбулися на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У рамках заключного етапу Чемпіонату України з автокросу, який відбувся у Дніпрі, пройшли заходи, присвячені підтримці “Акції Міжнародної автомобільної федерації за безпеку дорожнього руху” за участі екіпажів патрульної поліції Дніпра, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу правоохоронців.
Тренінг був проведений фахівцями Автомобільної федерації України (FAU) у Дніпрі, з використанням досвіду акумульованого в межах Міжнародної автомобільної федерації (FIA).
В рамках заходів були проведені демонстраційні заїзди екіпажів патрульної поліції кросовою трасою “Дніпро-Крос”. Співробітники патрульної поліції та фахівці Автомобільної федерації України продемонстрували глядачам:
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- досвід дій в критичних ситуаціях керування автомобілем, зокрема із швидкісного маневрування, вміння дотримуватися складних траєкторій руху тощо;
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- водійську майстерність та навички ефективного та безпечного керування автомобілем в специфічних умовах службової діяльності.
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