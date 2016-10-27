Демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции произошли в Днепропетровской области

Тренинг был проведен специалистами Автомобильной федерации Украины (FAU) в Днепре, с использованием опыта аккумулированного в рамках Международной автомобильной федерации (FIA).

В рамках мероприятий были проведены демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции по кроссовой трассе "Днепр-Кросс". Сотрудники патрульной полиции и специалисты Автомобильной федерации Украины продемонстрировали зрителям: