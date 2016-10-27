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15 марта, 19:03 • 115842 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168633 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131583 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113483 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105863 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101733 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136025 просмотра

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Демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции произошли в Днепропетровской области

Демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции произошли в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 8036 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках заключительного этапа Чемпионата Украины по автокроссу, который состоялся в Днепре, прошли мероприятия, посвященные поддержке "Акции Международной автомобильной федерации за безопасность дорожного движения» при участии экипажей патрульной полиции Днепра, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

Тренинг был проведен специалистами Автомобильной федерации Украины (FAU) в Днепре, с использованием опыта аккумулированного в рамках Международной автомобильной федерации (FIA).

В рамках мероприятий были проведены демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции по кроссовой трассе "Днепр-Кросс". Сотрудники патрульной полиции и специалисты Автомобильной федерации Украины продемонстрировали зрителям:

  • опыт действий в критических ситуациях управления автомобилем, в том числе по скоростному маневрированию, умение соблюдать сложные траектории движения и тому подобное;
  • водительское мастерство и навыки эффективного и безопасного управления автомобилем в специфических условиях служебной деятельности.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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