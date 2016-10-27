Демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции произошли в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках заключительного этапа Чемпионата Украины по автокроссу, который состоялся в Днепре, прошли мероприятия, посвященные поддержке "Акции Международной автомобильной федерации за безопасность дорожного движения» при участии экипажей патрульной полиции Днепра, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.
Тренинг был проведен специалистами Автомобильной федерации Украины (FAU) в Днепре, с использованием опыта аккумулированного в рамках Международной автомобильной федерации (FIA).
В рамках мероприятий были проведены демонстрационные заезды экипажей патрульной полиции по кроссовой трассе "Днепр-Кросс". Сотрудники патрульной полиции и специалисты Автомобильной федерации Украины продемонстрировали зрителям:
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- опыт действий в критических ситуациях управления автомобилем, в том числе по скоростному маневрированию, умение соблюдать сложные траектории движения и тому подобное;
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- водительское мастерство и навыки эффективного и безопасного управления автомобилем в специфических условиях служебной деятельности.
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