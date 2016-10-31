Правляча партія Грузії перемогла в 49 з 50 виборчих округах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правляча партія “Грузинська мрія — демократична Грузія” в ході другого туру парламентських виборів перемогла в 49 з 50 одномандатних округах, передає УНН з посиланням на “Супутник Грузія”.
“Правляча партія „Грузинська мрія — демократична Грузія“ в ході другого туру парламентських виборів перемогла в 49 округах з 50 одномандатних округів,” — заявив виконавчий секретар “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе.
ЦВК Грузії обіцяє представити дані за підсумками голосування, яке пройшло в країні в неділю, до 09.00 (07.00 за Києвом) в понеділок. Зазначимо, що другий тур виборів пройшов в 50 одномандатних округах з 73.
За депутатське крісло від округу боролися за два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
“Грузинська мрія” здобула переконливу перемогу у всіх виборчих округах, крім одного — це мажоритарний виборчий округ в Хашурі,“ — сказав І.Кобахідзе.
Нагадаємо, що парламент Грузії складається з 150 депутатів, 100 з яких вже вибрали в першому турі.
Зазначимо, що “Грузинській мрії” у другому турі була необхідна перемога мінімум по 46 округах, щоб отримати можливість сформувати конституційну більшість.