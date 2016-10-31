Правящая партия Грузии победила в 49 из 50 избирательных округах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в ходе второго тура парламентских выборов победила в 49 из 50 одномандатных округах, передает УНН со ссылкой на "Спутник Грузия".
"Правящая партия" Грузинская мечта - демократическая Грузия "в ходе второго тура парламентских выборов победила в 49 округах из 50 одномандатных округов", - заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
ЦИК Грузии обещает представить данные по итогам голосования, которое прошло в стране в воскресенье, до 09.00 (07.00 по киевскому времени) в понедельник. Отметим, что второй тур выборов прошел в 50 одномандатных округах из 73.
За депутатское кресло от округа боролись за два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
"Грузинская мечта" одержала убедительную победу во всех избирательных округах, кроме одного - это мажоритарный избирательный округ в Хашури ", - сказал И.Кобахидзе.
Напомним, что парламент Грузии состоит из 150 депутатов, 100 из которых уже выбрали в первом туре.
Отметим, что "Грузинской мечты" во втором туре была необходима победа минимум по 46 округам, чтобы получить возможность сформировать конституционное большинство.