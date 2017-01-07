Демократи сумніваються у відсутності впливу кібервтручання РФ на вибори в США

Як заявили представники партії, що були ознайомлені з повною версією звіту американської розвідки про це кібервтручання, включно з його секретною частиною, матеріали цього звіту "свідчать про інше".

Як заявив конгресмен Ейдам Шифф, який є чільним представником Демократичної партії в комітеті палати представників США у справах розвідки, згадана заява обраного президента "не підтверджується даними брифінгу, звіту і здоровим глуздом".

"Одна річ – говорити про відсутність втручання в підрахунок голосів, бо це правда. Інша річ - стверджувати, що щоденне викидання документів, які плямували Клінтон, що стало можливе через російські кібероперації, ніяк не вплинуло на кампанію… Наслідки цих публікацій величезною мірою пішли на користь обраному президентові і на шкоду кампанії Клінтон – саме так, як і мали намір домогтися росіяни", - наголосив він.

Лідер демпартійної меншості в сенаті США Ненсі Пелосі теж наголосила, що "політичний бандитизм" Росії зашкодив кампанії Хілларі Клінтон і рівнозначний "нападові на американську демократію".

Раніше у п’ятницю Д.Трамп після зустрічі з чільними представниками спецслужб, які поінформували його про деталі кібервтручання Росії у виборчий процес, у заяві з цього приводу особливо звернув увагу, що це втручання, за його словами, "абсолютно не вплинуло" на результат виборів. Головним підтвердженням цього він назвав те, що не було ніякого втручання безпосередньо в роботу машин для голосування.

При цьому, як зазначається, Д.Трамп "не сказав, чи погоджується з матеріалами доповіді про російське кібервтручання".

Він лише заявив, що зустріч і розмова з керівниками розвідувальних служб були конструктивними.

У заяві, яку він оприлюднив після зустрічі, Росія ніяк не виокремлена і перелічена поруч із Китаєм та "іншими країнами, групами людей за кордоном і окремими людьми", які, за словами Д.Трампа, постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру урядових установ, підприємств і організацій у США.

У розсекреченій також у п’ятницю частині цього звіту спецслужб про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес, яку теж оприлюднили у п’ятницю, сказано, що цю кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Як йдеться в доповіді, спецслужби США дають таку оцінку "з високою впевненістю"; як пояснювали раніше, таке формулювання означає, що її вважають практично неспростовною.

За оцінкою розвідки, В.Путін і влада Росії мали на меті якомога збільшити шанси на перемогу Дональда Трампа, якому вони віддавали чітку перевагу, дискредитуючи його суперницю Хілларі Клінтон. Метою Росії було підірвати громадську довіру в американський виборчий процес, обчорнити Х.Клінтон і зашкодити її шансам на обрання і на президентство, йдеться в доповіді, яку оприлюднило управління директора національної розвідки США.

Росія втручалася у вибори не тільки кібернападами, а й пропагандистською кампанією, включно з поширенням "фіктивних новин", і через свої фінансовані державою засоби інформації і через посередників, і через оплачуваних користувачів соцмереж, повідомила розвідка.

Але втручання Росії не здійснювалося безпосередньо у процес підрахунку голосів, сказано у звіті: хоча російські спецслужби змогли здобути доступ до комп’ютерних систем деяких місцевих виборчих комісій чи виборчих комісій штатів, та ці системи не стосувалися власне підрахунку.

Також розвідка ніяк не оцінювала той вплив, який російське втручання вчинило на результати виборів, пише видання.

Крім того, звіт попереджає, що Росія буде намагатися вплинути й на вибори у країнах-союзниках США.