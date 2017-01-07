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Демократы сомневаются в отсутствии влияния кибервмешательства РФ на выборы в США

Демократы сомневаются в отсутствии влияния кибервмешательства РФ на выборы в США

Киев • УНН

 • 7946 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Главные представители Демократической партии в США в пятницу выразили сомнение в утверждениях избранного президента, представителя Республиканской партии Дональда Трампа, что кибервмешательство России в выборы президента США "абсолютно" не повлияло на их результат, по которому выборы проиграла демократ Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявили представители партии, которые были знакомы с полной версией отчета американской разведки об этом кибервмешательстве, включая его секретную часть, материалы этого отчета "свидетельствуют о другом".

Как заявил конгрессмен Ейдам Шифф, который является главным представителем Демократической партии в комитете палаты представителей США по делам разведки, упомянутое заявление избранного президента "не подтверждается данными брифинга, отчета и здравым смыслом".

"Одно дело - говорить об отсутствии вмешательства в подсчет голосов, потому что это правда. Другое дело - утверждать, что ежедневное выбрасывание документов, которые пятнали Клинтон, что стало возможным из-за российских киберопераций, никак не повлияло на кампанию... Последствия этих публикаций в огромной степени пошли на пользу избранному президенту и в ущерб кампании Клинтон - именно так, как и намеревались добиться россияне", - подчеркнул он.

Лидер демпартийного меньшинства в сенате США Нэнси Пелоси тоже отметила, что "политический бандитизм" России повредил кампании Хиллари Клинтон и равнозначен "нападению на американскую демократию".

Ранее в пятницу Д.Трамп после встречи с представителями спецслужб, которые сообщили ему о деталях кибервмешательства России в избирательный процесс, в заявлении по этому поводу особо обратил внимание, что это вмешательство, по его словам, "абсолютно не повлияло" на результат выборов. Главным подтверждением этого он назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования.

При этом, как отмечается, Д.Трамп "не сказал, соглашается ли с материалам доклада о российском кибервмешательстве".

Он лишь заявил, что встреча и разговор с руководителями разведывательных служб были конструктивными.

В заявлении, которое он обнародовал после встречи, Россия никак не выделена и перечислена рядом с Китаем и "другими странами, группами людей за рубежом и отдельными людьми", которые, по словам Д.Трампа, постоянно пытаются взломать кибер-инфраструктуру правительственных учреждений, предприятий и организаций в США.

В рассекреченной также в пятницу части этого отчета спецслужб о кибервмешательстве России, в частности, в избирательный процесс, который тоже обнародовали в пятницу, говорится, что эту кампанию влияния на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин. Как говорится в докладе, спецслужбы США дают такую ​​оценку "с высокой уверенностью"; как объясняли ранее, такая формулировка означает, что считается практически неопровержимой.

По оценке разведки, В.Путин и власти России имели целью как можно увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Целью России было подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Х.Клинтон и повредить ее шансам на избрание на президентство, говорится в докладе, который обнародовало управления директора национальной разведки США.

Россия вмешивалась в выборы не только кибератак, но и пропагандистской кампанией, включая распространение "фиктивных новостей", и через свои финансируемые государством средства массовой информации и через посредников, и через оплачиваемых пользователей соцсетей, сообщила разведка.

Но вмешательство России не осуществлялось непосредственно в процесс подсчета голосов, говорится в отчете: хотя российские спецслужбы смогли получить доступ к компьютерным системам некоторых местных избирательных комиссий или избирательных комиссий штатов, и эти системы не касались собственно подсчета.

Также разведка никак не оценивала то влияние, которое российское вмешательство осуществило на результаты выборов, пишет издание.

Кроме того, отчет предупреждает, что Россия будет пытаться повлиять и на выборы в странах-союзниках США.

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