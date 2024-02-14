Декларування знову під загрозою: яку скаргу розглядає КСУ і чому це важливо
Київ • УНН
Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону, які зобов'язують чиновників подавати електронні декларації про майновий стан і доходи.
Конституційний суд України розглядає справу щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про запобігання корупції", які зобов’язують посадовців подавати е-декларації. У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що у зв'язку з цим декларування знову під загрозою, передає УНН.
"14 лютого 2024 року КСУ розпочав розгляд конституційної скарги Оксани Бухтоярової, члена Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області. Адвокатка має сумніви щодо відповідності Конституції України деяких положень закону, якими визначено поняття терміну "суб’єкти декларування", перелік таких суб'єктів, обов’язок подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також види фінансового контролю", - повідомляють в НАЗК.
Зазначається, що під час розгляду справи постійний представник Верховної Ради в КСУ Максим Дирдін заявив про відвід голови суду Сергія Головатого через сумніви щодо його неупередженості та об’єктивності.
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У НАЗК наголошують, що не бачать підстав задовольняти конституційну скаргу адвоката, зокрема, з наступних причин:
представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а отже є суб’єктами декларування;
КДКА як орган адвокатського самоврядування здійснює публічні функції, які фактично делеговані державою, зокрема щодо набуття статусу адвоката, притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
використання засобів фінансового контролю щодо відповідної категорії суб’єктів зумовлене існуючими корупційними ризиками, пов’язаними з діяльністю КДКА;
декларування як інструмент фінансового контролю жодним чином не зачіпає незалежності ні адвокатури в цілому, ані окремих адвокатів зокрема, адже взагалі не стосується питань функціонування адвокатури чи безпосередньої діяльності адвокатів – здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
"НАЗК готове до розгляду скарги в КСУ і буде послідовно захищати наявні інструменти фінансового контролю та обов’язок подавати декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - додають в агентстві.
Нагадаємо
Майже 1,5 млн декларацій подали публічні службовці за кампанії декларування 2021 та 2022 років.