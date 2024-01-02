В.о. голови КСУ Головатого внесуть до реєстру корупціонерів: суд визнав його винним
Київ • УНН
Київський суд оштрафував суддю Конституційного Суду Сергія Головатого. Крім того, його внесуть до реєстру корупціонерів.
Голосіївський районний суд Києва визнав винним в.о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого у невиконанні законних вимог НАЗК у справі щодо здійснення дій в умовах реального конфлікту інтересів, передає УНН.
Головатого Сергія Петровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 188-46 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати адміністративне стягнення - штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень
Як стало відомо УНН, Головатий не з'явився на судове засідання 2 січня.
Раніше зазначалося, що у випадку, якщо суд визнає Головатого винним у вчиненні правопорушення, відомості про нього будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією дії.
Доповнення
16 листопада повідомлялося, що НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в.о. голови Конституційного Суду України (КСУ) Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.
7 грудня Сергій Головатий не з’явився до суду на розгляд справи про адміністративне правопорушення. Його підозрюють у здійсненні дій в умовах реального конфлікту інтересів. Справу відклали на 21 грудня.
Головатий отримав посаду у Венеційській Комісії.