Декларирование снова под угрозой: какую жалобу рассматривает КСУ и почему это важно

Конституционный суд Украины рассматривает дело о соответствии Конституции отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", которые обязывают чиновников подавать е-декларации. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что в связи с этим декларирование снова под угрозой, передает УНН.

"14 февраля 2024 года КСУ начал рассмотрение конституционной жалобы Оксаны Бухтояровой, члена Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Закарпатской области. Адвокат имеет сомнения относительно соответствия Конституции Украины некоторых положений закона, которыми определено понятие термина "субъекты декларирования", перечень таких субъектов, обязанность подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц, а также виды финансового контроля", - сообщают в НАПК.

Отмечается, что во время рассмотрения дела постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Максим Дырдин заявил об отводе председателя суда Сергея Головатого из-за сомнений относительно его беспристрастности и объективности.

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В НАПК отмечают, что не видят оснований удовлетворять конституционную жалобу адвоката, в частности, по следующим причинам:

представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации, других лиц, входящих в состав конкурсных и дисциплинарных комиссий приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, а следовательно являются субъектами декларирования;

КДКА как орган адвокатского самоуправления осуществляет публичные функции, которые фактически делегированы государством, в частности относительно приобретения статуса адвоката, привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, прекращения права на занятие адвокатской деятельностью;

использование средств финансового контроля в отношении соответствующей категории субъектов обусловлено существующими коррупционными рисками, связанными с деятельностью КДКА;

декларирование как инструмент финансового контроля никоим образом не затрагивает независимости ни адвокатуры в целом, ни отдельных адвокатов в частности, ведь вообще не касается вопросов функционирования адвокатуры или непосредственной деятельности адвокатов - осуществления защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту.

"НАПК готово к рассмотрению жалобы в КСУ и будет последовательно защищать имеющиеся инструменты финансового контроля и обязанность подавать декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления", - добавляют в агентстве.

Напомним

Почти 1,5 млн деклараций подали публичные служащие за кампании декларирования 2021 и 2022 годов.