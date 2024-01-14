Дефіциту електроенергії немає, проте Міненерго закликало українців заощаджувати світло
Київ • УНН
Енергосистема України працює без дефіциту електроенергії, і Міністерство енергетики забезпечує її збалансованість, незважаючи на те, що деякі блоки ТЕС перебувають на ремонті. Вони закликають зменшити споживання під час пікових навантажень.
Станом на 14 січня електроенергії в енергосистемі України не спостерігається. Про це з посиланням на Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Генерація та споживання
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії
Зазначається, що наразі аварійні короткострокові ремонти виведено два блоки ТЕС. Водночас у міністерстві підкреслили, що система збалансована, а графіки електроенергії не застосовуються.
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Наслідки обстрілів
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Імпорт/Експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії 5600 МВт*год, експорту не передбачається.
ВАЖЛИВО
У Міненерго закликали українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання.
у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години). Міністерство енергетики закликає споживачів до економного споживання електроенергії
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