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Дефіциту електроенергії немає, проте Міненерго закликало українців заощаджувати світло

Дефіциту електроенергії немає, проте Міненерго закликало українців заощаджувати світло

Київ • УНН

 • 43556 перегляди

Енергосистема України працює без дефіциту електроенергії, і Міністерство енергетики забезпечує її збалансованість, незважаючи на те, що деякі блоки ТЕС перебувають на ремонті. Вони закликають зменшити споживання під час пікових навантажень.

Станом на 14 січня електроенергії в енергосистемі  України не спостерігається. Про це з посиланням на Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі 

Генерація та споживання

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії

- резюмували у відомстві.

Зазначається, що наразі аварійні короткострокові ремонти виведено два блоки ТЕС. Водночас у міністерстві підкреслили, що система збалансована, а графіки електроенергії не застосовуються. 

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Наслідки обстрілів

На Сумщині після ракетного обстрілу було відключено повітряну лінію 110 кВ. Знеструмлювалися місцеві підприємства. Всіх заживлено.

Імпорт/Експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії 5600 МВт*год, експорту не передбачається.

ВАЖЛИВО

У Міненерго закликали українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання.

у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години). Міністерство енергетики закликає споживачів до економного споживання електроенергії

- пояснили в міністерстві.

Нагадаємо

Генеральний директор Ясно, заявив, що електроенергію вибірково відключатимуть понад 70 000 боржників у Київській та Дніпропетровській областях, які заборгували понад 600 мільйонів гривень.

Компанія завчасно надсилає повідомлення про заборгованість та пропонує субсидії для тих, кому важко сплачувати

Володимир Омельченко

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