Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет

По состоянию на 14 января электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Генерация и потребление

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не наблюдается. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также на текущие сутки планируется импорт электроэнергии - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас аварийные краткосрочные ремонты выведены два блока ТЭС. В то же время в министерстве подчеркнули, что система сбалансирована, а графики электроэнергии не применяются.

Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO

Последствия обстрелов

На Сумщине после ракетного обстрела была отключена воздушная линия 110 кВ. Обесточились местные предприятия. Всех оживили.

Импорт/Экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии 5600 МВт*ч, экспорта не предвидится.

ВАЖНО

В Минэнерго призвали украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления.

в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). Министерство энергетики призывает потребителей к экономному потреблению электроэнергии - объяснили в министерстве.

Напомним,

Генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен.

Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить