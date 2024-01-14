Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет
Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.
Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак
Встреча в Давосе сосредоточена на согласовании формата Глобального мирного саммита для продвижения украинской мирной формулы. Участие принимают более 80 стран и организаций.
В оккупированном Крыму партизаны обнаружили российскую РЛС вблизи военного аэродрома Бельбек
Украинские партизаны обнаружили российскую РЛС в районе Севастополя, которая обеспечивает охрану военных аэродромов.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу после взлета российского самолета МиГ-31К.
Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO
Киеву грозит потенциальное отключение электроэнергии для 28 000 жителей из-за неуплаченных счетов, при этом существуют варианты реструктуризации долга.
Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины
Соглашение является частью постоянной поддержки Швецией Украины в условиях развязанной россией войны.
В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин
Более 500 фирм, преимущественно частных, работают в оборонной промышленности Украины, стимулируя экономику и формируя иностранное партнерство.
Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек
Это лишь один шаг в реализации наших гуманитарных усилий, которые направлены на улучшение качества жизни и помощь тем, кто пострадал от войны.
На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных
российские войска атаковали подразделение пожарных в селе Станислав. Четверо пожарных получили ранения, но они отказались от госпитализации.
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Хоста" - Тарнавский
Украинские войска уничтожили редкую российскую артиллерийскую систему "Хоста" и нанесли противнику значительные потери, в частности 437 человек личного состава и 60 единиц военной техники.