Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO

В связи с неуплатой счетов для 28 тысяч киевлян существует риск отключения электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на инфографику поставщика электроэнергии YASNO.

Детали

В столице 28 тысяч человек подлежат отключению от электроснабжения за долги. Это 2,2% всего населения Киева.

Суммарный размер задолженности потребителей, которые подлежат отключению, составляет 206 млн гривен, что составляет 43% всех долгов.

Однако YASNO напоминают, что в случае отсутствия возможности оплатить долг его можно реструктурировать. Для этого нужно обратиться непосредственно в YASNO, после чего вопрос должника будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Также отдельные категории населения могут оформить субсидию.

Напомним,

11 января сообщалось, что Yasno планирует начать отключение света должникам с 29 января. Перед этим людям будут приходить уведомления и предупреждения о долгах за электроэнергию.

Отключение света должникам: в Yasno рассказали с кого начнут