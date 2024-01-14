Через заборгованість без світла можуть залишитися 28 тисяч жителів Києва – YASNO
Київ • УНН
У Києві майже трьом десяткам містян можуть відключити електроенергію через несплачені рахунки.
У зв’язку з несплатою рахунків для 28 тисяч киян існує ризик відключення електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інфографіку постачальника електроенергії YASNO.
Деталі
В столиці 28 тисяч людей підлягають відключенню від електропостачання за борги. Це 2,2% усього населення Києва.
Сумарний розмір заборгованості споживачів, які підлягають відключенню, складає 206 млн гривень, що становить 43% усіх боргів.
Проте YASNO нагадують, що в разі відсутності можливості сплатити борг його можна реструктурувати. Для цього потрібно звернутися безпосередньо до YASNO, після чого питання боржника буде розглянуто в індивідуальному порядку.
Також окремі категорії населення можуть оформити субсидію.
Нагадаємо
11 січня повідомлялося, що Yasno планує розпочати відключення світла боржникам з 29 січня. Перед цим людям будуть надходити сповіщення та попередження про борги за електроенергію.
Відключення світла боржникам: в Yasno розповіли з кого розпочнуть 12.01.24, 10:19 • 32584 перегляди