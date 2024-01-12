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Відключення світла боржникам: в Yasno розповіли з кого розпочнуть

Відключення світла боржникам: в Yasno розповіли з кого розпочнуть

Київ • УНН

 • 32584 перегляди

Боржникам Києва та Дніпропетровської області відключать електроенергію за несплачені рахунки на загальну суму понад 600 мільйонів гривень.

Понад 70 тисяч боржників з Києва та Дніпропетровської област стануть першими у черзі на відключення світла через несплату тарифів за електроенергію. Їх загальний борг становить більше ніж 600 млн гривень. Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає УНН.

Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн

- написав Коваленко у Facebook. 

За його словами, відключати світло не будуть одномоментно всім. І це не буде відбуватися неочікувано. 

"Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР", - заявив Коваленко. 

Також він нагадав, що для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою.

Доповнення 

Постачальник електроенергії Yasno планує розпочати відключення світла боржникам з 29 січня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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