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Отключение света должникам: в Yasno рассказали с кого начнут

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 08:19  •  21341 просмотра

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Должникам Киева и Днепропетровской области отключат электроэнергию за неуплаченные счета на общую сумму более 600 миллионов гривен.

Более 70 тысяч должников из Киева и Днепропетровской области  станут первыми в очереди на отключение света из-за неуплаты тарифов за электроэнергию. Их общий долг составляет более 600 млн гривен. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко, передает УНН.

Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн

- написал Коваленко в Facebook. 

По его словам, отключать свет не будут одномоментно всем. И это не будет происходить неожиданно. 

"Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - оповещение от ОСР", - заявил Коваленко. 

Также он напомнил, что для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии. Сейчас их можно оформить по упрощенной процедуре.

Дополнение

Поставщик электроэнергии Yasno планирует начать отключение света должникам с 29 января. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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