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Дефіцит ліків: в окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза

Дефіцит ліків: в окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза

Київ • УНН

 • 651115 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"... у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, як повідомили у Генштабі, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.

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