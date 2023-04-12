Дефіцит ліків: в окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"... у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, як повідомили у Генштабі, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.