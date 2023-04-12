Дефицит лекарств: в оккупированном Скадовске назревает гуманитарный кризис
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В оккупированном Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"... во временно захваченном россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая “власть” значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", - говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, как сообщили в Генштабе, в город Скадовск Херсонской области, в течение последних дней, прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.