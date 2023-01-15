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Дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка ТЕС не працює - YASNO

Київ • УНН

 • 440684 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

 

Дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка ТЕС не працює - YASNO

Деталі

За його словами, прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти — поки невідомо, зазначив Коваленко.

“Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати”, — сказав він.

Коваленко також додав: оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

“Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими”, — наголосив гендиректор YASNO.

Доповнення

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що закінчення опалювального сезону не призведе до поліпшення ситуації з електроенергією в Україні.

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