Дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка ТЕС не працює - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
Деталі
За його словами, прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти — поки невідомо, зазначив Коваленко.
“Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати”, — сказав він.
Коваленко також додав: оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.
“Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими”, — наголосив гендиректор YASNO.
Доповнення
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що закінчення опалювального сезону не призведе до поліпшення ситуації з електроенергією в Україні.