Дефицит генерации в энергосистеме огромный. Ряд ТЭС не работает - YASNO

Детали

По его словам, прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты — пока неизвестно, отметил Коваленко.

“Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать”, — сказал он.

Коваленко также добавил: операторы систем распределения должны придерживаться этих ограничений, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. И критическая инфраструктура должна быть заживлена.

“Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными”, — подчеркнул гендиректор YASNO.

Дополнение

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией в Украине.