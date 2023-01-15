Дефицит генерации в энергосистеме огромный. Ряд ТЭС не работает - YASNO
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
Детали
По его словам, прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты — пока неизвестно, отметил Коваленко.
“Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать”, — сказал он.
Коваленко также добавил: операторы систем распределения должны придерживаться этих ограничений, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. И критическая инфраструктура должна быть заживлена.
“Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными”, — подчеркнул гендиректор YASNO.
Дополнение
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией в Украине.