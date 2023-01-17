Дефіцит електрики значний, у 6 областях аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особило у ранкові та вечірні піки. Ліміти споживання областей діють упродовж доби. У шести областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі, - повідомили в Укренерго. - До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України".
Деталі
Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), як повідомляється, у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу. "Живлення відновлюється", - вказали у компанії.
Доповнення
Енергосистема України пережила уже 12-й масований ракетний удар ворога 14 січня.