Дефицит электричества значителен, в 6 областях аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 10:30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре, - сообщили в Укрэнерго. - Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины".

Детали

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов), как сообщается, в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения. "Питание возобновляется", - указали в компании.

Дополнение

Энергосистема Украины пережила уже 12-й массированный ракетный удар врага 14 января.